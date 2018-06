Dudu diz que Andrés tenta tirar responsabilidade do Corinthians em final

O capitão do Palmeiras, Dudu, afirmou nesta quinta que Andrés Sanchez, presidente corintiano, tenta tirar a reponsabilidade da equipe alvinegra ao dizer que o Palmeiras é favorito ao título paulista. As equipes fazem neste sábado a partida de ida da decisão na Arena Corinthians.

Após a classificação do time alvinegro, na última quarta, diante do São Paulo, o cartola afirmou na zona mista que o Corinthians "é zebra" na decisão estadual.

"Ele está querendo tirar a responsabilidade do time deles", disse Dudu, em coletiva na Academia de Futebol. "Para mim, é um jogo muito igual, de duas grandes equipes, final de campeonato. Jogo em que temos de entrar bem focados."

Dudu minimizou o retrospecto recente no Palmeiras em Dérbis - quatro derrotas em quatro jogos contra o Corinthians. Para o capitão, os corintianos supervalorizam a sequência.

"Faz tempo que a gente não ganha deles. Eles supervalorizaram as vitórias porque sabem que somos um grande time. A gente entra forte, isso vem sendo desde 2015 nossa identidade. Todos entram engasgados, fortes. Temos que entrar mais forte ainda, por saber disso."

O jogador vê a possibilidade de título como um motivador para a sequência da temporada do Palmeiras. "A gente espera que possa estar mais preparado, mais focado, para fazer uma boa final e conquistar o título. Tem muito tempo que o Palmeiras não conquista. Esse campeonato é muito importante para no decorrer do ano a gente disputar as outras competições com mais confiança."