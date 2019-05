Dudu diz que Palmeiras não vai se deslumbrar com goleada e pede humildade

O atacante Dudu, do Palmeiras, garantiu na noite deste sábado que a goleada por 4 a 0 sobre o Santos, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro, não vai fazer o time se sentir favorito. Depois de uma boa atuação da equipe e de ter dado passes para três gols, o camisa 7 disse que por se tratar do começo da competição, é equivocado apontar o atual campeão como o grande favorito para conquistar o título.

A vitória rendeu ao Palmeiras vantagem sobre um concorrente direto pela primeira posição e fez Dudu ressaltar que mesmo com o placar elástico, o time precisa conter a euforia. "Nós temos consciência do que fizemos, mas estamos tranquilos. A gente fez um jogo bom, mas ainda não ganhamos nada. Ainda é muito cedo e tem muito campeonato pela frente", afirmou Dudu, que foi campeão brasileiro pela equipe alviverde em 2016 e 2018.

Após cinco rodadas, o Palmeiras tem 13 pontos conquistados em 15 possíveis. Dudu disse que o time não pode se acomodar ou se considerar favorito por ter goleado o Santos. "É um campeonato difícil, longo. Temos que continuar com humildade. Há outros times fortes que vão continuar brigando pelo título. Nosso elenco é forte vai brigar também para ser campeão", explicou o atacante.

Após bater o Santos, o Palmeiras deixa de lado o Brasileiro para se concentrar na próxima quarta-feira, quando entra em campo pela Copa do Brasil, contra o Sampaio Corrêa. "Precisamos descansar, porque temos um jogo difícil pela frente lá no Maranhão", relembrou Dudu. Na próxima rodada do Brasileiro a equipe alviverde vai enfrentar o Botafogo, em Brasília.