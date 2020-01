Dudu diz que torce para um encontro entre Palmeiras e Corinthians na Libertadores

O atacante Dudu, do Palmeiras, afirmou nesta segunda-feira que torce para um encontro com o Corinthians na fase de grupos da Copa Libertadores. Em entrevista ao canal oficial da Florida Cup, nos Estados Unidos, o jogador do clube alviverde disse que o possível clássico seria interessante para os clubes e também para valorizar a competição continental.

"Sempre quando começa o ano, eu fico pensando nesses jogos, contra Corinthians, São Paulo e Santos. Tem uma rivalidade forte, ainda mais o Corinthians caindo na nossa chave na Libertadores. Tomara que eles se classifiquem", disse Dudu. O encontro só será possível caso o Corinthians passe pelas duas fases prévias da competição. Se isso se confirmar, os dois times estarão ao lado de Bolívar e Tigre no grupo.

O Corinthians enfrenta na fase prévia o vencedor do encontro entre San Jose, da Bolívia, e Guaraní, do Paraguai. Depois, se superar esta etapa, terá como último desafio da fase de grupos quem passar da partida entre Cerro Largo, do Uruguai, e Palestino, do Chile. Assim como o Palmeiras, o Corinthians realiza a pré-temporada com a Florida Cup.

Dudu disse que quer enfrentar o Corinthians na Libertadores por gostar de sentir o clima de disputa deste clássico. "Vai ser legal e vai ser bonito para a gente e para eles. É uma rivalidade forte. Acho que é o maior clássico de São Paulo. Vai ser importante para a Libertadores", comentou Dudu, que ressaltou a importância do torneio nos Estados Unidos. "Vai ser importante disputar esse campeonato e vencer essa competição. A gente respeita os adversários, mas tem em meta vencer", completou.