Dudu, do Palmeiras, diz que Flamengo é o time a ser batido: 'Deram liga'

A rivalidade ente Palmeiras e Flamengo, acirrada nos últimos anos com a briga por títulos, voltou a ser objeto de debate. O atacante Dudu considera que o time rubro-negro, atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores, é o adversário a ser batido quando o futebol nacional for retomado.

"São os dois times que vêm brigando nesses últimos anos para vencer as competições. A gente sabe a rivalidade que tem aqui, igual teve em 2015 contra o Santos. Nem se compara com a rivalidade contra o Corinthians, contra o São Paulo, mas o Flamengo é o time que todo mundo vai querer vencer, porque ano passado, da Copa América para a frente, não tem dúvida de que foi o melhor time. É o time que todos vão querer vencer, e a gente não é diferente", analisou Dudu em entrevista à ESPN Brasil. "Deu liga o time deles. Começaram a ganhar, a se empolgar, a torcida vem junto. Se em 2018 o nosso time era o time a ser batido, agora é o Flamengo", prosseguiu.

Na opinião do atacante, eleito melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2018 e o principal destaque do Palmeiras nas últimas temporadas, o grande responsável pela transformação no Flamengo é o técnico português Jorge Jesus, que recentemente acertou a renovação de contrato com o clube carioca até junho de 2021.

"Pra mim, o que mudou pra eles foi o treinador. Ele chegou, fez um trabalho diferente, que ninguém vinha fazendo. Mudou o time do Flamengo", disse Dudu, antes de enaltecer seu treinador Vanderlei Luxemburgo e o time alviverde, que, na sua visão, é capaz de fazer frente ao rival rubro-negro.

"A gente também tem um grande treinador, vencedor, que treinou a seleção brasileira, e grandes jogadores, com capacidade de ir para a seleção. Basta a gente estar numa semana boa de trabalho para fazer frente ao Flamengo e a qualquer outro time", avaliou.

Dudu entrou em campo com o Palmeiras pela última vez em 14 de março, no empate em 1 a 1 com a Inter de Limeira, pela décima rodada do Campeonato Paulista, suspenso posteriormente em razão da pandemia do novo coronavírus. O atacante e os outros atletas ainda não foram liberados para as atividades na Academia de Futebol por conta do risco de contágio da doença. Com isso, seguem treinando em suas casas.