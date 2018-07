Dudu, do Palmeiras, revela ter recebido sondagem do futebol chinês

O atacante Dudu, do Palmeiras, revelou nesta sexta-feira ter recebido sondagens para deixar o clube e defender o futebol chinês. O capitão da equipe, no entante, recusou as investidas pois garante ter o desejo de ficar na equipe até o fim do contrato, em 2020, para só depois pensar em uma possível transferência, com destino provavelmente ao futebol europeu.

"Estou muito feliz aqui no Palmeiras, espero continuar aqui. Tiveram algumas oportunidades para a Turquia e agora há pouco, esses dias atrás, surgiram algumas oportunidades da China, mas sempre falei que estou bem feliz aqui", disse o jogador em entrevista à ESPN. Dudu descartou as investidas e comunicou ao presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, e ao diretor de futebol, Alexandre Mattos, a vontade de permanecer.

O interesse do futebol turco citado por Dudu veio principalmente de Besiktas e Fenerbahçe. Os dois clubes chegarama apresentar propostas ao Palmeiras. O atacante está no clube desde 2015 e custou na contratação cerca de R$ 23 milhões por 50% dos direitos econômicos. No início do ano a diretoria comprou a outra metade, com ajuda da patrocinadora, a Crefisa.

"Já joguei na Europa, mas não fomos pra uma liga de destaque. Estou muito feliz aqui no Palmeiras, espero continuar aqui", disse o jogador, que atuou no Dínamo de Kiev, da Ucrânia. "Espero cumprir meu contrato para conquistar os títulos que ainda restam na minha cabeça para sair aqui do Palmeiras", comentou. O objetivo dele é ganhar pela equipe a Copa Libertadores.