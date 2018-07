Dudu e Alan Patrick são regularizados e podem estrear pelo Palmeiras

Mais dois reforços devem estrear pelo Palmeiras nesta quinta-feira. O meia Alan Patrick e o atacante Dudu foram regularizados e estão liberados para serem escalados pelo técnico Oswaldo de Oliveira. Os dois aguardavam a documentação vinda do futebol ucraniano para terem condição de jogo.

Livres, a dupla tem grandes chances de ser titular na partida contra a Ponte Preta, às 19h30, no Allianz Parque. Antes, eles precisam ser inscritos no Campeonato Paulista, algo que irá acontecer nesta quarta-feira. O Palmeiras inscreveu 18 dos 28 atletas possíveis para o estadual.

Alan Patrick e Dudu chegaram a treinar no primeiro time na semana passada, mas não puderam ser escalados porque precisavam arrumar a documentação e oficializar a transferência no futebol ucraniano.

Alan Patrick veio por empréstimo do Shakhtar Donetsk enquanto Dudu foi contratado do Dínamo de Kiev. Mas para a transferência ser concretizada, era necessário que ambos fosse registrados novamente em seus clubes, já que voltam de empréstimo de Inter e Grêmio, respectivamente e só depois podiam ir para o Palmeiras. A abertura da janela de transferência do futebol ucraniano foi no dia 31, data da partida contra o Grêmio Osasco Audax.

Com os dois livres, o técnico Oswaldo de Oliveira define a equipe em treinamento que será realizado na manhã desta quarta-feira, na Academia de Futebol. A tendência é que o time seja praticamente o mesmo que derrotou o Audax, tendo apenas as entradas de Dudu e Alan Patrick.

(atualizado às 16h55)