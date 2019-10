Dudu e auxiliar palmeirense reclamam da retranca do Atlético-MG em São Paulo

O atacante Dudu, autor do gol do Palmeiras no empate por 1 a 1 com o Atlético-MG, neste domingo, no Allianz Parque, reclamou da retranca do adversário em São Paulo. Com uma proposta claramente defensiva (esquema 5-4-1), o time mineiro optou por dar a posse de bola ao Palmeiras, se defender em seu campo e sair nos contra-ataques. E cumpriu estas duas missões com eficiência.

Com um sistema defensivo congestionado (três zagueiros, dois laterais e outros dois volantes), o Palmeiras não encontrou espaços na zaga do Atlético-MG. "Eles vieram muito fechados, com quase dez jogadores atrás", disse Dudu.

"A gente esperava mais, o volume que tivemos em outros jogos, mas a marcação do adversário dificultou muito. Eles estavam jogando bem fechadinhos", lamentou o auxiliar Sidnei Lobo.

"Sabíamos que o comportamento deles seria esse, pelo respeito ao Palmeiras. Ficamos bastante com a bola e a estratégia deles foi recuperar essa bola e sair em contra-ataque", completou.