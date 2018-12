Dudu é destaque em premiação da Bola de Prata dominada pelo Palmeiras

O atacante Dudu, do Palmeiras, foi o grande destaque da edição 2018 do tradicional Prêmio Bola de Prata, entregue pela ESPN Brasil em parceria com o Sportingbet aos melhores do Campeonato Brasileiro, em cerimônia realizada nesta segunda-feira, em São Paulo. O palmeirense recebeu o troféu de melhor do ano e entrou para a seleção do torneio.

"Estou muito feliz por conquistar esse prêmio novamente. Agradeço aos clubes que passei até chegar no Palmeiras, o técnico Felipão e os torcedores palmeirenses", declara Dudu após receber a Bola de Ouro das mãos de Marta.

"O Dudu de hoje é mais experiente e maduro em relação aos outros anos que ganhou o prêmio. Esse é o terceiro ano que conquisto o troféu, algo difícil de acontecer em um campeonato com grandes jogadores e times", completa o jogador.

Ao lado de Dudu, outros três jogadores do elenco do Palmeiras foram destaque na seleção do Brasileirão. Weverton, Mayke e Bruno Henrique receberam premiações em suas posições. O técnico Luiz Felipe Scolari, que comandou a equipe no título da competição este ano, foi escolhido como o melhor treinador. Seu troféu foi entregue por Rubens Minelli, ex-treinador campeão nacional por Palmeiras, Internacional e São Paulo.

Flamengo, Internacional e Grêmio, que ficaram, respectivamente, na segunda, terceira e quarta colocação do Campeonato Brasileiro tiveram dois jogadores de cada clube premiados.

Em sua 49ª edição, o evento contou pela primeira vez com a categoria "Apito de Ouro", premiação entregue ao melhor árbitro da competição. O escolhido como melhor de 2018 foi Rafael Traci.

A seleção do Brasileirão 2018 tem: Weverton (Palmeiras), Mayke (Palmeiras), Pedro Geromel (Grêmio), Victor Cuesta (Inter), Renê (Flamengo), Rodrigo Dourado (Inter), Bruno Henrique (Palmeiras), Lucas Paquetá (Flamengo), Everton (Grêmio), Dudu (Palmeiras), Gabigol (Santos). Técnico: Felipão (Palmeiras).

HOMENAGENS

A cerimônia realizada nesta segunda-feira contou com homenagens para Pelé e Marta. O Rei do Futebol foi lembrado em um vídeo com a participação de grandes jogadores do futebol brasileiro e internacional exibido durante o evento.

Para homenagear Pelé, grandes camisas 10 do futebol marcaram presença no palco, como Rivellino, Ademir da Guia, Jairzinho, Dodô, Juninho Paulista, Djalminha, Alex, e Silas. Uma apresentação com músicas das décadas de 50, 60 e 70, período da carreira do ex-jogador, fez parte da celebração.

Premiados no Bola de Prata 2018:

Goleiro: Weverton (Palmeiras)

Lateral-direito: Mayke (Palmeiras)

Zagueiros: Geromel (Grêmio) e Victor Cuesta (Internacional)

Lateral-esquerdo: Renê (Flamengo)

Volantes: Bruno Henrique (Palmeiras) e Rodrigo Dourado (Internacional)

Meias: Dudu (Palmeiras), Lucas Paquetá (Flamengo) e Everton (Grêmio)

Atacante: Gabigol (Santos)

Técnico: Luiz Felipe Scolari (Palmeiras)

Artilheiro: Gabigol (Santos)

Gol mais bonito: Wescley (Ceará, contra o Corinthians)

Melhor árbitro: Rafael Traci (PR)