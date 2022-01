Dudu elogia Palmeiras na estreia do Paulistão e mira Mundial: 'Estaremos bem preparados'

Dudu começou a temporada 2022 do jeito que todo atacante gosta: marcando gol. No início do segundo tempo da estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista, o camisa 7 anotou um golaço contra o Novorizontino, sacramento o triunfo alviverde no interior paulista.

A vitória sobre o Novorizontino foi o primeiro e único teste oficial do time titular do Palmeiras antes da disputa do Mundial de Clubes, em fevereiro, em Abu Dabi. Weverton, Gustavo Gómez e Benjamín Kuscevic estarão em suas respectivas seleções nos próximos dias e não poderão atuar nas próximas três partidas. Mesmo assim, Dudu espera que o Palmeiras esteja completamente preparado para a disputa do Mundial.

"Sabemos que é o primeiro jogo da temporada, da competição. Temos muito o que evoluir. Acho que vamos estar bem preparados para o Mundial. É nesses jogos do Paulista em que nos preparamos para no Mundial para estarmos bem, 100%", avaliou o atacante, que foi eleito o melhor em campo em Novo Horizonte.

Dudu também falou sobre o sonho de disputar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira. O atacante reconhece que não está em posição privilegiada na busca por uma vaga entre os convocados de Tite e disse concentrar seu foco no Palmeiras.

"Chegar à Seleção é o sonho de todo jogador. Mas meu foco é aqui no Palmeiras. Estamos focados, temos grandes objetivos. A equipe fez um bom jogo, muito quente no primeiro tempo. A equipe conseguiu suportar, fazer um jogo controlado, tranquilo. A equipe está de parabéns por hoje", disse Dudu, que também comentou a classificação do elenco sub-20 para a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

"Estamos na torcida pelo time da Copinha, ficamos felizes. Vamos estar na torcida. Não só o Endrick, mas outros jogadores que já vieram aqui treinar conosco e jogaram no final do Brasileirão. Eles têm muita qualidade e competência para estarem aqui nesse ano, (espero) que o Abel possa escolher os jogadores para ajudarem a gente", finalizou.