Dudu está perto de ser Top 3 na artilharia do século do Palmeiras

Maior artilheiro do Palmeiras na era dos pontos corridos, com 22 gols, Dudu está perto de outra marca relevante. Ele poderá entrar no grupo dos três maiores goleadores do Palmeiras no século. Hoje, o camisa 7 tem 38 gols. Só precisa de mais para igualar a marca de Kleber Gladiador, o que pode acontecer neste domingo, no clássico diante do Corinthians, em Itaquera.

Depois, a caminhada é mais longa até Valdivia (51) e Vagner Love (54). “Estou feliz aqui. Eu me identifiquei bastante com o clube, com a torcida e quero ficar muitos anos”, afirmou Dudu em entrevista coletiva na quarta-feira.

Outros dados também representam essa identificação entre o jogador e o clube. Dudu é autor de seis gols e duas assistências na edição atual do Brasileirão. É o maior goleador do atual elenco e também do Allianz Parque. Abaixo, as marcas de Dudu:

Vice-artilheiro do time no Brasileiro

1º - Willian (7 gols)

2º - Dudu e Borja (6 gols)

Maiores artilheiros do Verdão na era dos pontos corridos

1º – Dudu (22 gols)

2º - Juninho Paulista e Marcinho (20 gols)

4º – Kléber e Alex Mineiro (19 gols)

6º Henrique Dourado, Gabriel Jesus e Marcos Assunção (16 gols)

4º maior artilheiro do Palmeiras no século

1º - Vagner Love (54 gols)

2º - Valdivia (51 gols)

3º - Kleber (39 gols)

4º - Dudu (38 gols)

Artilheiros do atual elenco

1º – Dudu (38 gols)

2º – Willian (17 gols)

3º – Jean e Roger Guedes (12 gols)