Dudu exalta atuação do Palmeiras em goleada: 'Time está se encaixando'

O atacante Dudu exaltou a atuação do Palmeiras na goleada por 6 a 2 sobre o CSA, na noite desta quinta-feira, no Pacaembu, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, a equipe permanece a três pontos do líder Flamengo.

“Quando tem muitos gols, falam que pode ter sido o melhor jogo. O time se portou bem, controlou a bola e matou com as oportunidades que teve. Acho que estamos com uma posse boa, fazíamos isso também com o Felipão (ex-treinador), o time está se encaixando mais”, afirmou Dudu após o jogo.

Luiz Adriano, autor de dois gols na goleada, também festejou o resultado obtido no Pacaembu. Ela abriu o placar ainda aos cinco minutos do primeiro tempo e depois marcou o quinto do Palmeiras.

“Estamos mostrando nossa identidade, não é questão de jogar bonito, trabalhamos no dia a dia, e pontuar é importante. É dar o máximo dentro de campo para fazer bons jogos e buscar a vitória sempre”, disse Luiz Adriano.

Após a goleada, o Palmeiras se prepara para enfrentar o Internacional. A partida será realizada no domingo, no Beira-Rio, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro.