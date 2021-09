Dudu expõe Abel Ferreira, clube não vai intervir e cornetas vão soar em caso de eliminação em Minas

O clima ainda é administrável no Palmeiras entre o atacante Dudu e o técnico Abel Ferreira. O jogador não gostou de ter saído do jogo contra o Atlético-MG na terça-feira. Esperneou no banco e teve o troco dado pelo português, que disse que todos precisam pensar mais no time e amadurecer nesse sentido. A diretoria de futebol monitora tudo de perto e só vai interferir se a coisa desandar. Dudu não é o único a sentir desprestigiado pelo treinador.

"Ele deve ter ficado chateado com a performance do jogo dele. Ele sabe que pode fazer mais, que pode criar mais, talvez tenha ficado chateado com o rendimento dele não ter sido o melhor", opinou Abel, acrescentando que uma conversa com o jogador está nos planos. "Tenho de ver as imagens, o que ele fez, qual a intenção que fez e conversar. Resolvemos conversando frente a frente." Dudo pediu para "todos" precisam melhorar em prol do Palmeiras. "O Palmeiras é muito maior do que todos! E quem está no clube há anos e anos, como eu, sabe muito bem disso. Pra evoluir, cada um precisa colocar a mão na consciência e entender o que pode fazer para melhorar em prol do time."

Há outros no elenco que estão na reserva e gostariam de ter mais oportunidades. Um dos casos mais estranhos é o de Scarpa. O meia já se provou útil para o time, principalmente ao lado de Raphael Veiga e tem tido poucas chances. Gabriel Menino, entre ida e vinda, jogos pela seleção e pelo clube, também não é mais o mesmo.

Abel Ferreira tem autonomia no futebol. Ele toma as decisões com sua comissão técnica. Algumas alas do clube também não aprovaram a forma com que o Palmeiras jogou em casa diante do rival mineiro pela Libertadores. O empate sem gols no Allianz Parque até que não foi um mal resultado, uma vez que dá ao time paulista qualquer igualdade com gols no segundo jogo semana que vem, dia 28. Ocorre que algumas situações foram levantadas.

A primeira delas diz respeito que o esquema só deu certo porque Hulk perdeu um pênalti. Também foi comentado nos corredores do clube a falta de "vontade" do time de chutar a gol. Na verdade, o Palmeiras se postou do meio de campo para trás e foi essa a proposta de Abel. Todos os atacantes ajudaram na marcação, para isso abrindo mão de suas características ofensivas.

Muito provavelmente, esse episódio ganhará corpo caso o Palmeiras não passe pelo Atlético-MG. Como ainda falta o jogo de volta, estão todos esperando. As cornetas estão guardadas. E se elas tocarem, vão atingir em cheio o peito de Abel Ferreira. Com nenhuma conquista na temporada, nem aqueles torneios de jogo único do começo do ano, a situação do treinador já não é mais tão confortável como no passado recente. Ele começa a ser minado.

Abel não é de esquentar banco e todos sabem que é esquentadinho. Não seria surpresa, caso o cenário descrito aconteça, se ele pegasse seu boné e fosse tocar em outra freguesia. Em princípio, a diretoria não pretende mexer em nada no comando do futebol até o fim da temporada e também porque há eleições encaminhadas para presidente, cuja empresária Leila Pereira é uma das candidatas.

Dudu e Abel terão de fazer as pazes sozinhos. O jogador também estaria incomodado de atuar fora de sua posição é onde rende menos. No jogo contra o time de Minas, ele foi presa fácil para os bons marcadores rivais. Tinha pouco espaço e não conseguia se livrar das faltas. No fim de semana, Abel terá a missão de enfrentar o Corinthians dentro da Neo Química Arena. A expectativa é de que seja um grande jogo, mesmo a despeito de o Palmeiras se valer de alguns reservas por causa da Libertadores.