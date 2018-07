Dudu aprova ataque driblador do Palmeiras: 'Antes era só eu'

A boa campanha do Palmeiras no Campeonato Brasileiro muito se deve a força do ataque, formado por Gabriel Jesus, Róger Guedes e Dudu. O trio tem como ponto principal a velocidade e a facilidade para driblar, algo que faz Dudu comemorar, pois o time passou a depender menos dele.

“Antes às vezes era praticamente só eu que pegava a bola e ia para driblar. Hoje tem o Gabriel Jesus, o Róger Guedes e o Tchê Tchê, que carrega bem a bola. O Moisés e o Cleiton Xavier que também ajudam a carregar. Fica mais difícil para o adversário marcar quando tem dois ou três para driblar e finalizar”, comentou Dudu, durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, na Academia de Futebol.

O atacante ainda admite que prefere um esquema tático em que o time não tenha centroavante ou um jogador que fique mais dentro da área. “Quando tem referência na área fica mais fácil para a defesa marcar. Comigo, Róger e o Gabriel Jesus, que somos rápidos, fica mais difícil para marcar se a gente se movimentar”, completou.

Dudu deve ganhar um novo companheiro em breve. O zagueiro Yerry Mina deve chegar ao Brasil na quarta-feira para acertar os últimos detalhes burocráticos e ficar à disposição do técnico Cuca. O colombiano já pode ser inscrito no Campeonato Brasileiro, após disputar a Copa América, mas em breve deverá desfalcar o time alviverde porque será convocado para a Olimpíada.