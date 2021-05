Dudu festeja volta ao Palmeiras e espera um ano de 'muitas alegrias e conquistas'

O Palmeiras acabou com a novela e anunciou que Dudu volta ao clube no primeiro dia do segundo semestre, após empréstimo de um ano para o Al Duhail, do Catar. Ainda tentará liberação para antecipar a reestreia. Feliz por retornar para casa, o atacante já manifestou sua intenção de fazer os paulistas ganharem muitos títulos em 2021, repetindo a temporada passada.

Dudu respondeu ao post do Palmeiras no Instagram, que anunciou sua volta e lhe dava as boas-vindas, com um discurso de felicidade e otimismo para as defesas do título do Campeonato Paulista, da Libertadores e da Copa do Brasil, já sonhando em repetir a tríplice coroa.

Muito obrigado", disse o ídolo, sobre as boas-vindas. E completou. "Que saudade, não vejo a hora de vestir essa camisa de novo, que esse ano seja de muitas alegrias e conquistas."

O atacante se destacou no clube com gols e títulos nos 305 jogos disputados e retorna para escrever novo capítulo nessa história brilhante. Resta saber se herdará a camisa 7 na qual se destacou, pois a mesma foi cedida para Rony, que também começa a brilhar no Palmeiras.

Alheio a isso, o ex-goleiro e ídolo Marcos também fez questão de comemorar a volta do atacante, admitindo que "estava com saudades". "Bom retorno para casa Baixola (apelido de Dudu). Chega de intercâmbio, ficamos com saudades, filho", postou o goleiro.