Dudu garante que vai voltar ao Palmeiras para 'continuar sua história' com clube

O Al Duhail tem de desembolsar R$ 42 milhões para contratar o atacante Dudu em definitivo no meio do ano, quando vence o contrato de empréstimo. Mas ainda não definiu o acordo. Ídolo palmeirense, o atacante revela desejo de seguir no Catar, onde está bem, mas garante que voltará ao clube paulista para "continuar sua história" um dia.

"Não posso esconder a minha vontade de continuar aqui. Se o clube me comprar, eu vou, automaticamente, ficar mais dois anos. Eu quero ficar aqui, ter esse tempo meu aqui no Catar", afirmou o atacante ao Esporte Espetacular, mostrando estar feliz com o bom momento no mundo árabe.

Eleito o melhor jogador no país nos meses de fevereiro e março e curtindo a passagem pelo Al Duhail, ele não esconde, entretanto, o desejo de se aposentar vestindo a camisa Palmeiras e avisou que vai retornar ao clube. Caso cumpra os três anos no Catar, terá 31 na volta.

"Se é agora no meio do ano, não sei. Se é daqui três anos, não sei. Mas eu vou voltar pra continuar minha história", garantiu. "Se eu tiver que voltar agora na metade do ano, vou voltar muito feliz, voltar querendo muito, como sempre fiz."

Dudu revelou sua tática para matar a saudade do clube paulista. "Fico vendo vídeos dos meus gols (pelo Palmeiras) para relembrar", revelou. "Mas se voltar agora, foi porque eu não fiz um bom trabalho aqui. E eu não quero sair daqui desse jeito. Quero sair daqui como foi no Palmeiras, pela porta da frente, com as pessoas querendo que eu não tivesse vindo pra cá. Naquele momento, aconteceram algumas coisas que o melhor era ter vindo para cá, e eu vim."