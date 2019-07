Dudu iguala Edmundo e se torna o 4º maior artilheiro do Palmeiras no Brasileiro

O atacante Dudu, do Palmeiras, terminou o clássico do último sábado, contra o São Paulo, com um outro motivo para comemorar além de ter ajudado o time a conquistar o empate por 1 a 1, no Morumbi. Ao ter marcado na partida, o camisa 7 igualou a marca de Edmundo e se tornou o quarto maior artilheiro do clube na história do Campeonato Brasileiro, com 34 gols.

Somente três ídolos da antiga Academia aparecem na frente na lista. César Maluco, com 61 gols, Leivinha, com 40, e Ademir da Guia, autor de 36 tentos, são os maiores goleadores do clube. "É sempre muito especial alcançar marcas importantes pelo clube que mudou a minha vida e onde já atuaram vários jogadores de muita qualidade. Fico feliz em seguir ajudando o Palmeiras a ir em busca dos objetivos e sempre será uma honra defender essa camisa", afirmou Dudu.

Ao marcar contra o São Paulo, Dudu ajudou o Palmeiras também a se manter invicto. O time acumula 33 partidas seguidas no Campeonato Brasileiro sem perder e continua como líder da atual competição, com 26 pontos. Com o gol marcado no Morumbi, o time tricolor se juntou a Santos e Vitória como a segunda principal vítima de Dudu pelo Palmeiras, com quatro gols. Apenas o Novorizontino, com cinco gols, foi mais vazado pelo camisa 7.

O Palmeiras volta a campo na quarta-feira, mas por outra competição. O time joga no Beira-Rio, contra o Inter, para confirmar classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Na ida, no Allianz Parque, a equipe ganhou por 1 a 0 e abriu vantagem no confronto.