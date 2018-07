Dudu, Jailson e Moisés de volta: como o Palmeiras deve pegar o Atlético-MG

Apesar da ausência de Lucas Lima, punido com o terceiro cartão amarelo durante o empate em 1 a 1 com o Santos, na quinta-feira, o Palmeiras contará com três retornos importantes para seu próximo desafio, o jogo diante do Atlético-MG, neste domingo, às 16h, no Allianz Parque: Jailson, Dudu e Moisés, que cumpriram suspensão no clássico.

E, pelo que o técnico Roger Machado deu a entender, este último será o escolhido para substituir Lucas Lima contra a equipe mineira. Ou seja, a tendência é ele manter o tridente ofensivo com Gustavo Scarpa e Hyoran abertos pelas pontas e Moisés centralizado.

"A principal posição do Scarpa é pelo lado do campo, onde se sente bem. Eu tenho outros jogadores para a função (centralizado): o Moisés, o Hyoran é jogador de centro. O Scarpa foi bem no jogo, não se resumindo a jogar de lado, infiltrando nas costas do meio-campo do Santos, onde tem destreza para se movimentar. Ele se moveu bem, mas neste momento não o vejo começando como camisa 10, até porque ele está acostumado ao lado", falou o treinador, quando questionado se Scarpa poderia ser utilizado no lugar de Lucas Lima.

A dúvida, portanto, fica em relação ao aproveitamento de Dudu. Como também é um jogador de lado de campo, teria de substituir Scarpa ou Hyoran, que foram bem no clássico. Em tese, o garoto seria o escolhido para sair do time, como já vinha acontecendo antes da pausa no campeonato para a Copa do Mundo.

Outra alternativa menos provável, caso Roger escale uma formação mais ofensiva, seria sacar um dos volantes - Felipe Melo ou Bruno Henrique. Neste caso, Moisés jogaria mais recuado, Hyoran seria deslocado para o meio e Dudu ocuparia a faixa lateral do ataque.

O Palmeiras volta a treinar na tarde desta sexta-feira, às 15h30, na Academia de Futebol. O time ocupa a sétima posição no Brasileirão, com 20 pontos, a sete do líder Flamengo.