 Dudu lamenta chance perdida pelo Palmeiras de desgarrar na liderança no Brasileirão

O atacante Dudu lamentou a derrota do Palmeiras para o Athletico Paranaense, por 2 a 0, neste sábado, 2, principalmente pelo seu reflexo na tabela do Campeonato Brasileiro. Se vencesse, o time poderia abrir cinco pontos para o vice-líder. Agora, a diferença para o próprio rival paranaense é de apenas dois pontos (29 a 27). Os seis primeiros colocados estão separados por cinco pontos.

“A gente lamenta o resultado. A gente tinha chances para desgrudar e dar uma desgarrada das equipes que vêm atrás (na tabela)”, afirmou o atacante após o revés no Allianz Parque. O placar adverso encerra uma invencibilidade de 13 partidas do Palmeiras (oito vitórias e cinco empates). No Brasileirão, foi apenas só a segunda derrota do líder – a primeira havia sido para o Ceará na primeira rodada.

Entre as primeiras razões da derrota estão os erros de passes e de finalizações na opinião do atacante. “A gente errou muitos passes. No final, a equipe deu uma organizada, uma coisa que não pode acontecer. Nós também finalizamos muito, mas não dentro de gol. Agora é ter tranquilIdade e pensar na Libertadores, quarta-feira”, disse Dudu.

Após o segundo gol do Athletico Paranaense, o técnico Abel Ferreira fez mudanças para tornar o time mais combativo. Veiga, Rony e Zé Rafael sentiram o cansaço físico e mental em virtude do excesso de jogos e tiveram atuações apagadas.

Na quarta-feira, Palmeiras recebe o Cerro Porteño, às 19h15, para confirmar a vaga que foi encaminhada após vitória de 3 a 0 fora de casa. No Brasileirão, o time enfrenta o Fortaleza, no domingo, às 18h.