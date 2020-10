Dudu marca pelo terceiro jogo seguido e ajuda em virada do Al Duhail

O meia-atacante Dudu, ex-Palmeiras, balançou as redes pelo terceiro jogo seguido, neste domingo (25), e foi um dos destaques da vitória do Al Duhail sobre o Al Rayyan, por 2 a 1, de virada, fora de casa, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Catari.

O tento de Dudu saiu em cobrança de pênalti, aos 23 minutos do segundo tempo. A essa altura, o Al Duhail vinha sendo derrotado graças a um gol de Yacine Brahimi, ainda na primeira etapa. O duelo se encaminhava para terminar empatado até que, nos acréscimos, Ramin Rezaeian garantiu a virada para os visitantes.

Com o resultado, o Al Duhail chegou aos nove pontos e saltou para a quarta colocação na tabela de classificação. Já o Al Rayyan, com sete, fica na quinta posição.

“Conseguimos mais uma vitória importante e fico contente por ter marcado novamente, principalmente porque o gol foi importante para recuperarmos nossa confiança no jogo. Estou me sentindo bem e a cada jogo mais entrosado com os meus companheiros. Espero seguir evoluindo porque temos muitos objetivos importantes na temporada”, afirmou o ex-palmeirense.

No próximo sábado (31), o Al Duhail volta a campo para enfrentar o Al Sadd, em casa, pela Copa do Príncipe da Coroa. Dudu chegou ao Catar em julho deste ano por empréstimo válido por uma temporada, com opção de compra em definitivo ao término desse período. Desde então, já marcou quatro gols e deu uma assistência em 11 jogos oficiais.