Dudu minimiza críticas dos palmeirenses após goleada e sela paz: 'Cobram de quem gostam'

O atacante Dudu fechou a conta na goleada de 4 a 0 do Palmeiras sobre o Godoy Cruz nesta terça-feira, no Allianz Parque, no duelo em que o clube garantiu vaga para as quartas de final da Libertadores. O jogador aproveitou o ótimo desempenho da equipe para selar as pazes com os torcedores.

"Não foi uma resposta. A gente sabe que eles cobram de quem gostam, de quem pode oferecer mais ao clube. Eu sempre dei meu máximo com essa camisa. A gente entende a chateação da torcida, mas temos que ficar tranquilos para fazer bons jogos. Temos que descansar agora para fazer um bom jogo no domingo", disse o jogador que vinha sendo criticado.

Dudu começou o jogo mais centralizado, mas logo trocou de posição com Raphael Veiga e passou a atuar no primeiro tempo pela esquerda. Na etapa final, marcou o gol ao receber na direita. Ele invadiu a área e encheu o pé para fechar a conta.

"A equipe foi bem, soube matar o jogo na hora certa. Eu acho que é igual a gente sempre fala para os companheiros. A torcida pega no pé de quem ela gosta, tenho certeza que eles têm um carinho por mim, assim como tenho por eles. Garra e vontade nunca vai faltar em mim. Vamos chegar forte. Vamos trabalhar. Agora é esquecer a Libertadores e focar no clássico do domingo. É manter a tranquilidade, sabemos que é um campeonato longo", comemorou.

O Palmeiras agora aguarda pelo vencedor do duelo entre Grêmio e Libertad para conhecer o próximo adversário. O time gaúcho venceu o jogo de ida por 2 a 0. A volta acontece na quinta-feira. O clube alviverde se prepara agora para o clássico com o Corinthians, domingo, em Itaquera, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.