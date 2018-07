Dudu minimiza desfalques do Palmeiras: 'Temos elenco forte para isso'

O Palmeiras terá sete desfalques para enfrentar o Sport, domingo, em Recife, pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Dudu, uma das ausências, acredita que o número elevado de jogadores fora de combate pode ser uma oportunidade para o elenco alviverde mostrar sua força.

"Temos jogadores suspensos e o Palmeiras montou elenco forte para isso. Para quando não puder usar alguns jogadores, outros entrarão e darão conta do recado. O jogo com o Sport será difícil, mas vamos em busca dos três pontos", disse o atacante, capitão do Palmeiras.

No total, são quatro jogadores suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Casos de Dudu, Borja, Michel Bastos e Tchê Tchê. O atacante Willian está com dores na coxa esquerda e voltou para São Paulo, para passar por exames médicos. Além disso, Guerra e Felipe Melo continuam passando por um trabalho de recuperação física.

O excesso de desfalques fez com que o técnico Cuca chamasse o zagueiro Edu Dracena e o atacante Deyverson, que ainda não está 100% fisicamente, para se juntar ao grupo em Recife.