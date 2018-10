Dudu na seleção brasileira? Felipão prefere não entrar em polêmica

Após mais uma boa atuação do Palmeiras e a vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, o assunto Dudu na seleção brasileira voltou a ser abordado em entrevista coletiva e o técnico Luiz Felipe Scolari preferiu evitar entrar na polêmica alegando que não gostava quando outros treinadores falavam quem merecia ou não ser convocados quando era ele quem estava no comando do time nacional.

"Quando eu estava na seleção, eu não gostava de pitaco dos outros e fazia o que eu achava certo. Portanto não me meto (se o Dudu merece ser convocado). Ele joga muito bem pelo Palmeiras, vem correspondendo plenamente jogando pelos dois lados e fazendo o que fazia no Grêmio quando estávamos lá. Estou satisfeito com todos da minha equipe. Vamos ver o que conseguimos neste campeonato", comentou o treinador.

O próprio Dudu acredita que tenha feito uma boa partida e que vive um bom momento com a camisa do Palmeiras, mas nega que esteja pensando em vitórias pessoais.

"Já fiz outras boas partidas também e acho que a equipe fez uma partida boa. Todos os jogadores jogaram bem, ajudaram, isso que o grupo vem mostrando, quem entra vem dando conta do recado, tem representado muito bem o Palmeiras", comentou.

Dudu chegou a figurar na lista dos suplentes para a Copa do Mundo da Rússia, mas não chegou a ser convocado.

O Palmeiras volta a campo no domingo, para encarar o Ceará, no Allianz Parque. O volante Thiago Santos e o zagueiro Gustavo Gómez receberam o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio e terão que cumprir suspensão.