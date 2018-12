Dudu não garante permanência no Palmeiras, mas ressalta: 'Estou feliz aqui'

Depois do triunfo por 3 a 2 sobre o Vitória neste domingo, no Allianz Parque, pela rodada final do Campeonato Brasileiro, o atacante Dudu não garantiu que irá permanecer no Palmeiras para a temporada de 2019.

Um dos principais jogadores do elenco alviverde, o camisa 7 tem contrato com o clube até 2022, mas deixou em aberto a possibilidade de se transferir para o exterior, tendo em vista o fato de que deverá receber ofertas de outros clubes neste final de ano.

"A gente sabe que algumas propostas vão aparecer, mas se elas não vierem, eu estou feliz aqui. Tenho certeza de que, se tiver de sair, eu cumpri bem meu papel aqui no Palmeiras", afirmou o jogador.

Já Willian, parceiro de ataque de Dudu, comemorou seu quarto título do Campeonato Brasileiro e ressaltou a pressão sofrida pelo elenco palmeirense para conquistar o torneio. Em 2011, ele ganhou o Brasileirão com o Corinthians. Em 2013 e 2014, foi bicampeão com o Cruzeiro.

"Todos os títulos têm um sabor especial. Mas, por tudo que a gente passou esse ano, chegando na final do paulista, semifinal de Libertadores e Copa do Brasil. Tinha sempre aquela cobrança, por vencer as competições. Então, nada melhor que coroar com esse título", afirmou o atleta.

Neste domingo, Willian não pôde jogar na festa do título palmeirense no Allianz Parque. Ele sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito na partida contra o Vasco, no domingo retrasado, e passará por cirurgia, ainda sem data determinada. O prazo de recuperação é de seis a nove meses.