Dudu participa de jogo-treino e Gabriel sente dores no Palmeiras

Com Dudu em campo, o Palmeiras venceu o Juventus por 1 a 0 nesta segunda-feira, na Academia de Futebol, em jogo-treino realizado pelos jogadores que não enfrentaram o Atlético-PR, no sábado. O destaque do treino foi a presença de Dudu em campo. Ele não atua desde o dia 18 de abril. E o volante Gabriel, com dores na coxa, deixou a atividade mais cedo e será reavaliado nesta terça-feira.

A presença de Dudu em campo faz com que aumentem as chances dele voltar aos gramados em breve. Existe a possibilidade de estar presente no final de semana, contra a Ponte Preta, mas a tendência é que volte somente na quarta-feira que vem, contra o Fluminense, no Allianz Parque.

Nesta segunda-feira, o Palmeiras começou o jogo com Vagner; João Pedro, Fabiano, Thiago Santos e Zé Roberto; Gabriel, Arouca, Luan, Erik e Dudu; Cristaldo. O time teve improvisações na zaga, porque Roger Carvalho e Edu Dracena ainda se recuperam de lesão. O garoto Augusto, do sub-20, ficou como reserva e entrou no lugar de Gabriel, fazendo com que Thiago Santos avançasse e atuasse em sua posição de origem.

No segundo tempo da atividade, Cuca mudou quase todo o time e compôs a escalação com Jailson; Fabiano, Thiago Santos, Augusto e Zé Roberto; Rodrigo, Moisés, Rafael Marques, Dudu e Fabrício; Alecsandro. Já os titulares da partida contra o Atlético-PR fizeram um trabalho de recuperação física.

O único gol do jogo-treino saiu após bom cruzamento de Fabrício e Alecsandro desviou de cabeça. O elenco palmeirense volta aos treinos na terça-feira à tarde, novamente na Academia de Futebol.