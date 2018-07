Dudu pede para Oswaldo de Oliveira continuar no Palmeiras

O técnico Oswaldo de Oliveira continua como um dos cotados para comandar a seleção japonesa, no lugar de Javier Aguirre e a ameaça de perder o treinador faz com que alguns jogadores do Palmeiras se adiantem e façam campanha para sua permanência.

"Espero que ele não vá embora. Ele está no começo de trabalho e tem muita coisa para ensinar para nós. Temos muita coisa para aprender com ele neste ano. Se ele escolher por ir, vai fazer um grande trabalho lá, porque é um excelente profissional. Mas espero que ele fique para nos ajudar", disse o atacante Dudu, em entrevista coletiva em uma loja oficial do clube.

Oswaldo encabeça a lista que conta ainda com Luiz Felipe Scolari, Leonardo e o dinamarquês Michael Laudrup. O fato de ter feito bons trabalhos nos últimos anos no Japão faz com que o palmeirense apareça bem cotado na disputa, mas até o momento, ainda não recebeu nenhuma proposta oficial.

Nesta quinta-feira, uma repórter japonesa foi ao treino do Palmeiras para falar com o treinador sobre sua passagem pela Terra do Sol Nascente e também sobre a possibilidade de deixar o clube e assumir a seleção. Oswaldo tem contrato com o Palmeiras até dezembro e já admitiu a possibilidade de um dia dirigir uma seleção nacional, entretanto, assegura que está feliz no clube.