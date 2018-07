Dudu pode aproveitar saída de Jesus para recuperar pontos com Cuca

A escalação do Palmeiras contra o Internacional, no domingo, teve como grande surpresa o fato de Dudu ser sacado do time por opção do técnico Cuca. O jogador não tem agradado ao treinador e por isso perdeu espaço, mas com a ida de Gabriel Jesus para a seleção brasileira olímpica, ele pode aproveitar para se reabilitar e reconquistar a vaga entre os titulares.

Cuca decidiu escalar Erik no lugar de Dudu por estar insatisfeito com o desempenho do atacante, principalmente na parte defensiva. Nos bastidores, pessoas ligadas ao treinador acreditam que o intuito dele foi dar um recado para o atacante, de que ninguém tem vaga cativa na equipe.

Gabriel Jesus desfalcará o Palmeiras por até seis rodadas e abriu uma vaga no ataque. Para manter o estilo de jogo, o mais cotado seria a volta de Dudu. Mas, se Cuca apostar em Rafael Marques ou preferir utilizar um jogador referência na área, pode colocar Leandro Pereira ou Barrios.

O elenco do Palmeiras volta aos treinos na tarde desta terça-feira e o time volta a campo no domingo, para encarar o Atlético-MG, às 11h, no Allianz Parque. Além de Gabriel Jesus, outro desfalque certo é Fernando Prass, que também está com a seleção olímpica.