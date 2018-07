Dudu prevê duelo 'muito pegado' com o Grêmio no seu 100º jogo pelo Palmeiras

Contratação de impacto no início de 2015, Dudu vem conseguindo corresponder ao que se esperava dele quando a diretoria do Palmeiras fechou a sua chegada, superando a concorrência dos rivais Corinthians e São Paulo. Na véspera de entrar em campo pela centésima vez pelo time, o atacante prevê um duelo complicado diante do Grêmio, nesta quarta-feira, em Porto Alegre, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, além de apostar em um confronto de muita marcação.

"Será um jogo difícil, precisamos ir lá e fazer um grande jogo. Mas sabemos que amanhã não decide nada, precisamos trazer um bom resultado para São Paulo", afirmou. "A gente sabe que o jogo lá é muito pegado, o futebol deles tem a tradição de ser assim, é um futebol de marcação. Agora eles jogam um futebol mais técnico, e nós precisamos chegar lá, entender o jogo rápido e ser competitivo", acrescentou.

Pelo Palmeiras, Dudu acumula 99 partidas, com 53 vitórias, 18 empates e 28 derrotas, além de 23 gols e 23 assistências e a conquista do título da Copa do Brasil no ano passado. E ele espera voltar a ser campeão na atual temporada.

"Fico feliz por poder chegar a esta marca, estou no segundo ano de Palmeiras e completarei 100 jogos. É uma marca bacana para ficar na memória, consegui coisas boas aqui, assim como também não consegui o título do Paulista do ano passado. Conseguimos a Copa do Brasil e, se Deus quiser, conseguiremos o título do Brasileiro deste ano e também chegar à final da Copa do Brasil", afirmou.

Satisfeito com o seu bom momento e tendo a confiança do técnico Cuca, que inclusive lhe entregou a braçadeira de capitão, Dudu garante que nem cogita a possibilidade de deixar o Palmeiras tão cedo.

"Por mim eu faço 200, 300, 400 jogos. Se ficar do jeito que está, um clube bom, com presidente apoiando, treinador, comissão técnica... Quem convive aqui sabe que o ambiente é muito bom e unido. Espero que esta marca possa aumentar mais", comentou.