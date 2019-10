Dudu prevê jogo aberto contra o Santos no clássico de quarta-feira na Vila

Depois de criticar o esquema defensivo do Atlético-MG no empate por 1 a 1, neste domingo, no Allianz Parque, o atacante Dudu afirmou que a torcida pode esperar por um panorama tático diferente no clássico contra o Santos, quarta-feira, às 21h30, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Autor do gol sobre os atleticanos, o atleta destacou que a característica ofensiva do Santos pode dar espaços ao Palmeiras para jogar, o que não aconteceu diante do esquema 5-4-1 proposto pelo time mineiro.

“Sem dúvida vai ser um jogo bem diferente. Eles não vão jogar fechadinhos. O Santos também gosta de atacar", previu o jogador, em entrevista após o duelo diante dos atleticanos que deixou os palmeirenses a cinco pontos do líder Flamengo.

O time comandado por Jorge Sampaoli é o terceiro colocado do Brasileirão, com 44 pontos e, em caso de vitória, pode tomar a segunda colocação do Palmeiras de Mano Menezes, três pontos à frente e com o mesmo número de vitórias dos alvinegros: 13.

Na Vila Belmiro, o time palmeirense voltará a contar com a presença de Mano Menezes no banco de reservas, depois de o treinador ter cumprido suspensão pelo terceiro cartão amarelo, recebido contra o Internacional, no Beira-Rio, no dia 29 de setembro.