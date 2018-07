Dudu prevê mais duas vitórias para Palmeiras ser campeão

O atacante Dudu, do Palmeiras, apresentou nesta quinta-feira as contas que o time faz para ser campeão brasileiro. Para o jogador, o empate nesta quinta-feira em 1 a 1 com o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pouco alterou o prognóstico, que segundo ele é de conquistar duas vitórias nas três rodadas faltantes para confirmar o título nacional.

Nos dois próximos domingos o time recebe o Botafogo e a Chapecoense. Por fim, na última rodada, vai até Salvador para enfrentar o Vitória. "Conseguimos sair na frente contra o Atlético-MG. A gente não fez uma boa partida técnica, mas na tática fizemos. Agora dos três jogos, vamos ter que ganhar dois para ser campeões", explicou ao canal SporTV Dudu, autor da assistência para o gol de Gabriel Jesus.

A combinação de resultados da rodada possibilitou o Santos e a Flamengo, que venceram seus jogos, a se aproximarem. "A vantagem não assusta a gente. Está nas nossas mãos. Eles têm que vencer todas e torcer para a gente perder. Estamos controlando bem a vantagem", comentou. O time da Vila Belmiro está quatro pontos atrás e o Flamengo, cinco.

Para ser campeão no próximo domingo, o Palmeiras terá de vencer o Botafogo e torcer para o Santos ser derrotado pelo Cruzeiro, no Mineirão, mais o Flamengo não derrotar o Coritiba, no Maracanã. "Confiamos no nosso trabalho, no que a gente vem fazendo em todo o campeonato, então sabíamos que o ponto conquistado aqui era importante", afirmou o meia Moisés.