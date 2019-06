Dudu quer atenção para evitar tropeço do Palmeiras no último jogo antes da parada

Atleta que mais jogou pelo Palmeiras neste ano, com presença em 29 das 32 partidas do Palmeiras, o atacante Dudu afirma que o time precisa de atenção na partida diante do Avaí, quinta-feira, no Allianz Parque. A intenção é evitar surpresa em uma campanha que é quase perfeita. O time lidera o Campeonato Brasileiro com seis vitórias e um empate.

“É um jogo difícil, não tem jogo fácil no Brasileiro. Temos que descansar e trabalhar nesses próximos dias para fazer mais um bom jogo na quinta-feira”, analisou o atacante que também detém o recorde de tempo jogado em 2019, com 2513 minutos.

Dudu vem fazendo uma grande temporada, consolidando uma passagem importante pelo clube. Ele é o jogador de linha com mais vitórias pelo Palmeiras (151 triunfos) no século e o artilheiro do clube desde 2001 (59 gols).

A partida diante do Avaí é a última do Palmeiras antes da parada para a Copa América. Após o confronto com o time catarinense, os atletas ganharão sete dias de folga.

O elenco palmeirense se reapresenta no dia 21 de junho e, de acordo com o técnico Luiz Felipe Scolari, enfrenta o Oeste em jogo-treino no dia 29. Em seguida, no dia 3 de julho, o adversário é o Guarani, em Campinas. Os dois times atualmente disputam a Série B do Campeonato Brasileiro.