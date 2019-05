Dudu quer seguir com fama de goleador contra Santos para Palmeiras manter a ponta

O Palmeiras tem uma arma especial para o clássico contra o Santos, neste sábado, às 19 horas, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Dudu é o maior goleador do time alviverde em duelos contra os três rivais paulistas. Em 45 partidas até agora, são nove gols e 11 assistências.

Por coincidência, o Santos é a maior vítima de Dudu. Contra o time da Baixada Santista, o atacante já marcou quatro gols e deu quatro assistências em 17 partidas. O jogador também já balançou as redes três vezes contra o São Paulo e duas diante do Corinthians.

Dudu lembrou que o rival lhe traz boas recordações. "Jogar contra o Santos sempre é especial. No início da minha história no Palmeiras, fiz dois gols contra eles na final da Copa do Brasil (em 2015) e sempre lembro daquele dia com carinho", comentou o atacante.

"A equipe deles está fazendo uma boa temporada e tenho certeza de que será uma partida bem equilibrada. Os dois times vivem ótimos momentos, são primeiros no Brasileiro e quem for ao estádio verá um grande jogo. A gente respeita o Santos, mas jogaremos diante da nossa torcida e nosso objetivo é vencer e continuar na liderança", afirmou.

Com 10 pontos, Palmeiras, Santos e São Paulo lideram o Brasileirão. Por ter maior saldo de gols, o clube alviverde leva vantagem.