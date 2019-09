Dudu recebe terceiro amarelo e desfalcará o Palmeiras contra o Fortaleza

O técnico Mano Menezes terá um desfalque importante para escalar o Palmeiras para o jogo contra o Fortaleza, no próximo domingo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Dudu recebeu o terceiro cartão amarelo durante a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro e terá de cumprir suspensão.

No jogo do último sábado, Mano Menezes teve apenas um desfalque. O lateral-direito Mayke, que passou recentemente por cirurgia por causa de uma lesão no tendão do músculo adutor da coxa direita.

Mano Menezes terá uma semana cheia para treinamentos pela primeira desde que foi contratado pelo Palmeiras, no último dia 3. Com ele no comando, a equipe está com 100% de aproveitamento: venceu Goiás, Fluminense e Cruzeiro.

O Palmeiras está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, com 39 pontos, três a menos do que o líder Flamengo. Na última rodada do primeiro turno, com a vitória sobre o Cruzeiro, a equipe alviverde ultrapassou o Santos, que estacionou nos 37 pontos.

O jogo contra o Fortaleza será realizado no próximo domingo, às 16h, no Castelão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco alviverde volta a treinar nesta segunda-feira, na Academia de Futebol.