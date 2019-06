Dudu revela pedido de Felipão para elenco não se acomodar com boa fase

O atacante Dudu, do Palmeiras, contou nesta sexta-feira, em entrevista coletiva na Academia de Futebol, detalhes de uma conversa realizada dias atrás entre o elenco e o técnico do time, Luiz Felipe Scolari. O tema do encontro foi um pedido para os jogadores não se acomodarem nem perderem o foco com o bom momento vivido na atual temporada, principalmente no Campeonato Brasileiro.

O atual campeão é líder novamente do torneio e não perde pela competição desde julho do ano passado. São 30 jogos de invencibilidade. "Ele pediu para a gente se manter focado, ter foco no jogo contra o Athletico, que é um adversário muito difícil", disse Dudu em referência ao jogo do próximo sábado, no Allianz Parque, quando tentará se manter na primeira posição.

Dudu afirmou que um dos desafios do time é não se empolgar com os elogios recebidos e se manter concentrado nos compromissos. "A gente sabe muito bem disso (a necessidade de manter o foco). Tivemos a semana toda para trabalhar e estamos preparados para fazer um grande jogo", comentou o atacante. O Palmeiras fechou a preparação com um treino fechado na Academia de Futebol.

Mesmo com a possibilidade do adversário escalar uma formação mista, já que alguns jogadores estão desgastados, Dudu relembrou que o Athletico-PR recentemente quase ganhou do Flamengo no Maracanã sem escalar a força máxima. "A gente viu o jogo deles com time misto deles contra o Flamengo, é um time muito competitivo, com um grande treinador", comentou.

O Palmeiras deve ser escalado na partida com: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Zé Rafael, Dudu e Deyverson.