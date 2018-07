Dudu exalta histórico se diz ansioso para enfrentar o Corinthians

O atacante Dudu, do Palmeiras, afirmou estar ansioso para o clássico com o Corinthians, no domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador relembrou ter um bom retrospecto contra rivais do futebol paulista, principalmente o adversário de domingo, em que fez dois gols, deu uma assistência e foi decisivo no último confronto.

Em 3 de abril, pelo Campeonato Paulista, o jogador marcou o gol de vitória por 1 a 0. "Clássico é aquela partida que todo jogador gosta de jogar. Tem uma tensão a mais, uma cobrança maior, a imprensa fica em cima. Principalmente contra o Corinthians, que é nosso maior rival. Eu gosto de jogos assim e fico feliz em saber que o meu retrospecto é bom", disse Dudu.

Do atual elenco do Palmeiras o atacante é o segundo que mais marcou contra rivais, seis vezes, atrás somente de Rafael Marques, com sete. "Todo jogo contra o Corinthians é muito difícil e domingo não será diferente. Os dois times estão bem e acredito que será uma ótima partida. Espero que a torcida lote o estádio e nos apoie o tempo inteiro e nos ajude a conseguir mais uma vitória, que pode deixar o Palmeiras na liderança do campeonato", comentou.

O Palmeiras jamais perdeu para o Corinthians quando Dudu foi titular. Em três ocasiões, dois empates e uma vitória. O único clássico em que o Alviverde terminou derrotado foi quando o atacante entrou no segundo tempo na vaga de Maikon Leite, em jogo realizado em fevereiro do ano passado, pelo Campeonato Paulista. Dudu foi o maior artilheiro do clube em 2015, com 16 gols. Em 79 jogos pelo Palmeiras, ele marcou 19 vezes e deu 18 assistências.