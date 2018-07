Dudu se firma como maior garçom do Palmeiras em 2016

A vitória do Palmeiras sobre o Sport consolidou a presença de Dudu como um dos artilheiros do Allianz Parque e também como o líder de assistências do time. Com o gol que abriu o triunfo por 2 a 1, Dudu se tornou o maior artilheiro da nova arena com 11 gols, ao lado dos atacantes Cristaldo (que já saiu do Palmeiras), Gabriel Jesus e Rafael Marques.

“É uma marca bem legal, que me deixa muito feliz. Ainda mais porque o meu primeiro jogo como profissional foi no antigo estádio e me lembro como se fosse hoje”, afirmou o camisa 7.

Dudu também é o maior garçom do Campeonato Brasileiro, com nove assistências. Em sua primeira temporada pelo Palmeiras, em 2015, o atacante foi artilheiro da equipe, com 16 gols, e o segundo maior assistente com 12 passes, um a menos que Robinho, hoje no Cruzeiro. Neste ano, Dudu já marcou oito vezes e deu 11 assistências, considerando-se todas as competições.

Dudu afirma que a vantagem de seis pontos do Palmeiras sobre o Flamengo após a rodada do final de semana é importante, mas afirma que ainda faltam seis rodadas. “Todos os jogos estão sendo bem difíceis e ontem nós sofremos demais para vencer o Sport. O que mais precisamos fazer agora é manter o foco e seguir trabalhando com seriedade. Precisamos pensar em cada jogo e esquecer os nossos adversários. No Campeonato Brasileiro, se você der uma bobeada, pode ser fatal”, afirmou o jogador.

Artilheiros do Palmeiras em 2016

20 gols - Gabriel Jesus

11 gols - Alecsandro

8 gols - Dudu e Jean

Garçons do Palmeiras em 2016

11 assistências - Dudu

9 assistências - Robinho (hoje no Cruzeiro)

7 assistências - Cleiton Xavier