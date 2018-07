Dudu se firma entre grandes goleadores

Dudu foi um poucos jogadores do elenco do Palmeiras a revelarem, com todas as letras, que o grupo quer a permanência de Alberto Valentim como treinador para o ano que vem. Também foi o único que disse, com todos os números, que o Palmeiras briga pelo título - todos os outros afirmam que o foco é G-4, que nesta temporada virou G-6.

+ Leia mais notícias sobre o Corinthians

+ Leia mais notícias sobre o Palmeiras

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro

+ Vantagem corintiana sobre rival nunca foi superada no Brasileiro a 7 jogos do fim

Essa liderança e a confiança para falar o que pensa foram conquistadas com boas atuações. Contratado como bad boy em janeiro de 2015, quando Corinthians e São Paulo estavam interessados, Dudu evoluiu, ganhou a braçadeira de capitão e coleciona grandes marcas.

Maior artilheiro do Palmeiras na era dos pontos corridos, com 22 gols, Dudu poderá entrar no grupo dos três maiores goleadores do Palmeiras no século. Hoje, o camisa 7 tem 38 gols. Só precisa de mais um para igualar a marca de Kleber Gladiador, o que pode acontecer hoje. Autor de seis gols e duas assistências na edição do Campeonato Brasileiro, Dudu é o maior goleador do elenco e também do Allianz Parque (20 gols). Em três anos de Palmeiras, o atacante busca o seu terceiro título nacional. “Eu me identifiquei muito com o Palmeiras. Estou bem feliz aqui. Quero ficar muitos e muitos anos”, comentou o jogador.

Na partida de hoje, o Palmeiras vai precisar de sua capacidade de decisão em clássicos. Já foram sete gols diante dos maiores rivais (três contra o Santos, dois no Corinthians e dois sobre o São Paulo). “Nós encontramos um jeito de jogar, de muita posse de bola e agredindo o adversário. Espero que dê certo e a gente consiga a vitória”, afirmou o atacante. “Clássico iguala muito, mas eles (Corinthians) caíram um pouco de produção em relação ao que fizeram no primeiro turno. Temos de jogar no erro deles”, diz.