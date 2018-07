Dudu se recupera e treina, mas ainda é dúvida no Palmeiras

Recuperado de uma lesão no adutor esquerdo, o meia-atacante Dudu participou do treino desta segunda-feira e animou a comissão técnica do Palmeiras. Porém, ainda não está confirmado no jogo desta quarta, contra o Atlético-GO, no Allianz Parque, pela nona rodada do Brasileirão.

Dudu está oficialmente na fase de transição física, entre os trabalhos no departamento médico e o recomeço com a preparação física. Nesta segunda, ele trabalhou normalmente, sem qualquer restrição, no treino técnico. Mas, mesmo assim, ainda é considerado dúvida para o duelo deste meio de semana.

Sua presença na partida será definida na atividade desta terça, após nova avaliação da preparação física. Se não voltar nesta quarta, Dudu fará seu retorno no domingo, na partida contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas.

Presente no treino técnico, Dudu teve a companhia dos reservas na atividade em campo reduzido. Erik e Luan participaram do trabalho. Aqueles que foram titulares na vitória sobre o Bahia, por 4 a 2, em Salvador, fizeram apenas atividade de recuperação nesta tarde.

BAIXA CONFIRMADA - Se Dudu ainda é dúvida, o volante Thiago Santos é desfalque certo nesta quarta. Ele sofreu uma lesão no adutor da perna esquerda durante a partida deste domingo e foi vetado pelo departamento médico.