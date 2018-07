Dudu: 'Só saio do Palmeiras quando ganhar a Copa Libertadores'

O atacante e capitão Dudu, do Palmeiras, fez nesta quinta-feira promessas de permanência no clube. Em evento promovido pela Faculdade das Américas (FAM), o jogador disse em encontro com estudantes universitárias que não dá atenção a especulações de transferências pois pretende continuar na equipe até ser campeão da Copa Libertadores.

"Estou muito feliz no Palmeiras. Pude conquistar a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro e já falei com o pessoal do clube que só saio daqui quando ganharmos a Libertadores", disse o jogador. "Infelizmente, nesse ano não conseguimos, mas tenho certeza que no próximo vamos mais fortes ainda", completou.

Dudu chegou ao clube em 2015 e é um dos jogadores mais identificados com a torcida. "Eu penso aqui no Palmeiras. Tenho contrato e vou demorar a sair. Não penso em jogar em outro clube, não. Só no Palmeiras mesmo", afirmou. Nos últimos meses ele recebeu sondagens do futebol turco, recusadas pela diretoria do Palmeiras.

O jogador disse durante o encontro ainda ter a expectativa de estar na lista do técnico Tite para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018. "Todo jogador tem o sonho de defender o seu país e disputar uma Copa. Estar no Brasil e no Palmeiras é algo que me ajuda muito. Espero trabalhar bem nesses poucos meses até a convocação", disse Dudu, que foi chamado pelo treinador para um amistoso em janeiro e para dois compromissos das Eliminatórias, em março.