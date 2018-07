Palmeiras consegue efeito suspensivo e Dudu pode jogar

O atacante Dudu está liberado para continuar a jogar pelo Palmeiras. O clube conseguiu nesta quarta-feira o efeito suspensivo para manter o atleta em atividade enquanto aguarda pelo julgamento no pleno do STJD, que ainda não tem data para acontecer.

O jogador foi suspenso por 180 dias por ter dado um empurrão no árbitro Guilherme Ceretta, na decisão do Campeonato Paulista. Ele estava atuando sob efeito suspensivo, mas na segunda-feira passada o recurso foi julgado e a pena mantida.

Na terça-feira, o Palmeiras entrou com um novo pedido para efeito suspensivo e já conseguiu a liberação do atleta, exatamente com o departamento jurídico do clube esperava. Nos bastidores, a confiança em conseguir diminuir bastante a pena no STJD é grande.

A ideia dos advogados do clube é desqualificar a atitude do atleta de agressão para ato hostil, o que transformaria a punição em suspensão de jogos no Campeonato Paulista apenas.

Outra possibilidade, seria converter os 180 dias de gancho em 90 de suspensão e mais serviços sociais e doação de cestas básicas. Como já cumpriu 15 dias de pena, o atleta ficaria mais 75 dias.

Com a liberação, Dudu deve ser um dos titulares da equipe para encarar o Vasco, domingo, em São Januário.