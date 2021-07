Dudu tem nome publicado no BID e já pode ser escalado pelo Palmeiras

O técnico Abel Ferreira já pode contar com o futebol de Dudu. O nome do atacante foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na manhã desta terça-feira. Desta forma, o atacante está liberado para defender o Palmeiras no Campeonato Brasileiro.

Apesar de manter a forma física, Dudu não atua desde maio, quando se desligou do Al Duhail, do Catar, time no qual atuou por uma temporada. O jogador, que soma 305 jogos e 70 gols pelo Palmeiras, já trabalha com o elenco desde alviverde desde o final da última semana.

Mesmo com a liberação, Dudu não deverá ser relacionado para a partida desta quarta-feira, contra o Grêmio, no Allianz Parque, pela décima rodada, do Brasileirão. Dependendo do seu desempenho nos treinos durante a semana, o atleta poderá fazer ser relacionado para o clássico de sábado, diante do Santos.

Dudu e o zagueiro Pedrão tiveram sua liberação antecipada pelo departamento jurídico do Palmeiras junto à Fifa, graças a um pedido de exceção, já que a janela internacional só abre em agosto.

Na quinta-feira, o Palmeiras divulgou diversos vídeos nas redes sociais de Dudu fazendo exercícios e depois correndo no campo. O jogador foi reintegrado após o fim do seu empréstimo ao Al Duhail, do Catar. A presença do camisa 7 após quase um ano após o anúncio da sua despedida estava prevista desde maio, quando a equipe catari não exerceu o seu direito de compra.