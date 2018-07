Dudu treina e pode reforçar o Palmeiras contra o Atlético-GO

O Palmeiras fechou a preparação para enfrentar o Atlético-GO, nesta quarta-feira, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, com a esperança de poder contar com o atacante Dudu. Em recuperação de uma lesão na virilha esquerda sofrida dia 31 de maio, o jogador integrou as atividades na Academia de Futebol na tarde desta terça e deve ao menos ficar no banco de reservas.

Dudu também trabalhou com o grupo na segunda-feira e deve ficar como opção. Como o Palmeiras não divulga a lista de relacionados para o jogo, a presença dele na partida só poderá ser confirmada no momento de chegada da equipe ao estádio. A partida começa às 21h.

O técnico Cuca comandou o treino do time durante 1h15 sem a presença dos jornalistas. Mesmo sem definir o time titular, o Palmeiras tem algumas pistas da escalação. Com Willian suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o colombiano Borja deve ser o titular. A outra baixa é do volante Thiago Santos, com lesão na coxa esquerda, e que deve ser substituído por Jean.

Para tentar a segunda vitória consecutiva no Brasileiro, o Palmeiras deve ir escalado com: Fernando Prass; Mayke, Mina, Juninho e Egídio; Jean, Tchê Tchê e Guerra; Róger Guedes, Guerra e Keno (Dudu); Borja.