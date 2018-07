Dudu vai a campo e pode reforçar o Palmeiras no clássico de domingo

O Palmeiras ganhou nesta sexta-feira uma grande expectativa para o clássico. O atacante Dudu treinou com o grupo à tarde na Academia de Futebol e pode estar em campo no jogo com o São Paulo, domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. O capitão do time participou do rachão junto com os companheiros e conseguiu retornar às atividades antes do tempo previsto.

O jogador machucou a coxa esquerda no segundo tempo da partida com o Barcelona, pela Copa Libertadores, e precisou deixar o campo. A previsão inicial do departamento médico é para o retorno em até um mês, porém cerca de três semanas depois da lesão o atacante já se apresenta para as atividades no gramado e fica cotado para atuar no clássico com o São Paulo.

"Dudu treinou com a gente, estamos felizes com a volta dele. Ele é um jogador diferenciado, nível de seleção brasileira, e nosso capitão", comentou nesta sexta-feira o lateral-direito Jean. Dias atrás o técnico Cuca revelou que Dudu vinha insistindo com os médicos para acelerar a recuperação e poder estar em campo no jogo de domingo, já que depois deste compromisso, o Palmeiras ficará duas semanas sem atuar.

O Palmeiras treinou nesta sexta durante cerca de uma hora com os portões fechados. Só depois os jornalistas tiveram acesso ao campo e viram o time em atividade recreativa, com a presença de Dudu. Antes do clássico, o técnico Cuca vai comandar outro treino, no sábado, quando vai encerrar a preparação.