Dudu valoriza empate do Palmeiras e elogia reação do Flamengo no Brasileirão

Após o empate de 1 a 1 contra o Flamengo, neste domingo, o atacante Dudu valorizou o resultado obtido pelo Palmeiras, que saiu atrás no marcador, e destacou a vantagem mantida pela equipe paulista na liderança do Campeonato Brasileiro. São oito pontos de distância para o novo vice-líder da tabela, o Fluminense.

"Queríamos a vitória. Foi um jogo muito igual entre duas grandes equipes. O Flamengo está crescendo muito no campeonato. Quando você está em primeiro. Se não ganhar, não pode deixar o adversário pontuar. Foi um grande jogo e quem veio assistir deve ter gostado do que viu", disse o atacante, em entrevista à TV Globo.

Palmeiras e Flamengo fizeram uma grande partida no Allianz Parque. Apesar de entrar em campo com uma equipe mista, o time rubro-negro abriu o placar com Victor Hugo. Atrás do placar, a equipe paulista se abriu e criou grandes momentos, principalmente com Dudu. O gol, no entanto, saiu dos pés de Raphael Veiga.

Dudu comentou também sobre a Copa Libertadores, ao ser questionado sobre um possível confronto entre Fla e Palmeiras na final. Os dois times ainda precisam superar seus adversários nas semifinais. Os paulistas vão enfrentar o Athletico-PR.

"A gente não sabe (se Palmeiras e Flamengo estarão na final novamente). O Palmeiras vai trabalhar para estar. Respeitamos muito o Athletico-PR. Serão dois grandes jogos, mas vamos fazer o possível para estar lá", concluiu Dudu.

Assim como aconteceu antes do embate frente ao Flamengo, o técnico Abel Ferreira terá mais uma semana cheia para trabalhar com o time do Palmeiras, que terá mais um duelo direto pela liderança do Brasileirão. O time paulista encara o Fluminense, no sábado, às 19h, no Maracanã.

Passado o duelo diante do Fluminense, aí sim o Palmeiras começará a pensar no Athletico. O jogo de ida será na terça-feira (30), às 21h30, na Arena da Baixada, em Curitiba.