Dudu vê Palmeiras mais maduro para enfrentar o Nacional em casa

O Palmeiras espera aproveitar o susto do primeiro jogo do time em casa, na Copa Libertadores, para amadurecer e evitar os apuros da sofrida vitória por 2 a 0 sobre o Rosario Central. O atacante Dudu acredita que a equipe terá uma outra postura nesta quarta-feira, diante do Nacional, do Uruguai.

"Nosso time vai estar bem preparado contra isso. Já passamos por uma experiência dessas e não podemos deixar acontecer novamente. Tenho certeza de que vamos fazer dois tempos iguais para vencer", disse o atacante.

Dudu participou da partida entre uruguaios e brasileiros realizada durante a pré-temporada. Após empate sem gols, o Nacional levou a melhor nas cobranças de pênaltis. "Jogo de Libertadores é pegado e disputado. Tivemos oportunidade de jogar contra eles e vimos que têm um estilo de jogo parecido com o Rosario, de toque de bola. Mas a gente precisa fazer dois tempos equilibrados. Não podemos deixá-los nos atacar, como o Rosario atacou no segundo tempo", completou o jogador.

O atacante acredita que o jogo da pré-temporada serve para ter uma ideia, mas vê o Palmeiras mais preparado para o confronto desta quarta. "Agora estamos mais bem treinados e com o físico melhor. Ainda estamos no começo do trabalho, mas bem melhor fisicamente. Acho que, tecnicamente, também estamos melhores e vamos tentar fazer um grande jogo", projetou.

O técnico Marcelo Oliveira não quis antecipar o time que joga na quarta e resolveu fechar o treinamento desta terça-feira. A maior expectativa fica para um possível retorno do atacante Lucas Barrios ao time titular, recuperado de uma distensão muscular.