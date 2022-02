Dudu vê Palmeiras pronto para o Mundial, 'competição mais importante da história do clube'

Considerado ídolo pela torcida e referência no elenco do Palmeiras, Dudu retornou na temporada passada para ganhar a Libertadores, título que ainda não tinha. Agora, depois do último compromisso antes do embarque a Abu Dabi, o camisa 7 reforçou que a ambição é levantar a taça do Mundial de Clubes, torneio que classificou como o "campeonato mais importante da história do clube".

Dudu considera que o Palmeiras fez uma boa preparação e apresentações positivas antes do Mundial. O time alviverde está invicto no Campeonato Paulista e é líder do Grupo C, com dez pontos. Ao ganhar do Água Santa nesta terça-feira por 1 a 0, somou seu terceiro triunfo em quatro jogos - também tem um empate com o São Bernardo.

Leia Também Palmeiras vence o Água Santa em jogo de pouco brilho e viaja ao Mundial invicto

"Era um sonho disputar e ganhar a Libertadores pelo Palmeiras. Mas quando você está no Palmeiras, você tem que querer disputar o Mundial e os próximos campeonatos. A equipe está bem preparada e bem treinada", avaliou o atacante.

Dudu não disputou a última edição do torneio da Fifa pelo Palmeiras, mas pelo Al Duhail, do Catar. Neste ano, terá a oportunidade de capitanear a equipe alviverde na competição em que almeja o título e a qual se tornou obsessão para todos dentro do clube. Em 2021, o time decepcionou e terminou o certame em quarto, sem marcar gols e com duas derrotas para Tigres e Al Ahly.

"Quero agradecer ao torcedor que veio e nos apoiou. Cumprimos bem o objetivo nesses quatro jogos. Agora temos o campeonato mais importante da história do clube. Esperamos que a gente possa voltar com título que a gente sonha e a torcida também", reforçou o jogador.

O time faz um treino leve na manhã de quarta e embarca para Abu Dabi às 13h. Os torcedores estarão na porta da Academia de Futebol a partir das 10h para apoiar a delegação antes da viagem.