Dudu vê triunfos em clássicos como prova da força do Palmeiras antes do dérbi

O atacante Dudu lembrou dos triunfos recentes nos clássicos contra São Paulo e Santos para evidenciar a força e preparação do Palmeiras para o dérbi desta quinta-feira diante do Corinthians. O jogador elogiou a evolução do rival no Campeonato Paulista e também valorizou o fato de o time alviverde contar com sua torcida para alcançar o desempenho perfeito nesta sequência de três clássicos.

"Quem joga no Palmeiras tem que ter a mente focada sempre em vencer, em ganhar. Jogamos contra São Paulo e Santos com equipes diferentes, e isso mostra a força dos jogadores e do elenco que temos. Esperamos amanhã ir bem também. Jogar contra o Corinthians é sempre difícil, uma equipe boa, cresceu na competição e tem feito bons jogos. Nossa equipe também é muito forte, ainda mais dentro do nosso estádio. Esperamos o apoio da torcida, que eles nos ajudem, porque aqueles que forem ao jogo vão dar o melhor", afirmou o atacante.

Ao falar das expectativas para o clássico com o Corinthians, o volante Danilo também citou que as vitórias nos dois últimos jogos contra São Paulo e Santos elevam a confiança do time de Abel Ferreira. Para o volante, no entanto, é necessário manter os pés no chão e ter humildade.

"Sabíamos que haveria três clássicos pela frente e ganhamos o São Paulo e o Santos, isso dá ainda mais confiança para o dérbi. Estamos preparados, não só os 11 que entram, mas também os do banco e quem não vai para o jogo, todo mundo espera esta oportunidade e está treinando bem. Estamos bastante focados para os campeonatos que estamos disputando e principalmente para o clássico. Temos que continuar com a mesma humildade, com os pés no chão. Continuar focado, sempre querendo vencer. Quando se tem isso, você consegue conquistar coisas que nem você acredita", afirmou o volante.

O elenco comandado por Abel Ferreira finalizou os treinamentos para o clássico na manhã desta quarta-feira. O dia começou com a apresentação de um vídeo tático sobre o jogo, depois o treinador português comandou um trabalho técnico de posicionamento e movimentação. Os jogadores ainda fizeram um trabalho recreativo e encerraram a sessão com exercícios específicos para os setores ofensivo e defensivo.

Os meio-campistas Gabriel Menino e Patrick de Paula estão recuperados de uma entorse no tornozelo e participaram normalmente das atividades desta quarta-feira. "Jogador tem de procurar ser melhor a cada dia, e eu coloco isso nos meus treinamentos. Temos de dar sempre o máximo para evoluir, crescer e ir bem no Palmeiras", disse o atacante Dudu.

Palmeiras e Corinthians se enfrentam nesta quinta-feira, às 20h30, em jogo atrasado da sexta rodada do Campeonato Paulista. A um ponto de confirmar a melhor campanha da primeira fase, o Palmeiras já está classificado, assim como o rival. O jogo acontecerá no Allianz Parque.