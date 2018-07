Dudu volta atrás, revela lesão e diz que Cuca acertou ao substituí-lo

A derrota do Palmeiras para o Red Bull por 2 a 1, na última quinta-feira, foi desastrosa para o clube alviverde. Além do resultado, a equipe sofreu com a ira da torcida, que vaiou os jogadores, e com um mal-entendido protagonizado pelo atacante Dudu, substituído logo aos nove minutos do primeiro tempo depois de sentir uma lesão na perna direita.

Logo que saiu do gramado por conta do problema, Dudu foi substituído por Allione, mas não escondeu a insatisfação pela decisão de Cuca e chegou a alegar que não tinha nenhuma lesão mais grave. O próprio treinador pediu desculpas após a partida e assumiu o erro, mas nesta sexta-feira, na reapresentação, tudo mudou. Dudu passou por exames e uma pequena contusão em sua coxa foi constatada.

"Foi meio confusa minha saída do jogo, mas o pessoal, o Cuca, tinha razão. Se eu continuasse no jogo, poderia piorar as coisas. Realmente tive uma pequena lesão que vai me deixar fora deste próximo jogo. Queria esclarecer que foi um mal-entendido ontem, o Cuca e todos da comissão tinham razão", declarou Dudu.

O atacante chegou a dizer que o motivo da substituição da quinta deveria "ser perguntado ao Cuca", mas mostrou uma postura bem diferente nesta sexta pela manhã. O prazo de seu afastamento não foi confirmado, mas ele próprio já se disse fora da partida contra o Água Santa, domingo.

"Na reavaliação conversamos, fizemos os exames e identificamos que houve realmente uma lesão, que é pequena, mas é uma lesão. Se ele continuasse, realmente ia piorar muito o quadro dele, e essa lesão, de pequena, passaria para uma lesão maior e demoraria mais para ele se reabilitar", disse o médico palmeirense Otávio Vilhena.

O próprio médico, no entanto, se apressou em tranquilizar a torcida e minimizar a gravidade do problema físico. "A gente não tem dado prazo porque eles variam. Podemos falar que é uma lesão moderada, poderia ser grave se ele continuasse no jogo. Agora, vai tratar e logo se recuperar para voltar aos campos."