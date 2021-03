Duelo de artilheiros é o destaque de Bayern x Borussia Dortmund pelo Alemão

A 24.ª rodada do Campeonato Alemão terá neste sábado o clássico entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund, na Allianz Arena, em Munique. Mais do que a luta do time da casa pelo título - é o líder com 52 pontos, dois a mais que o RB Leipzig - ou a briga por vaga na zona de classificação à Liga dos Campeões dos visitantes - estão em quinto lugar -, o jogo tem o duelo de artilheiros. O polonês Robert Lewandowski de um lado e o norueguês Erling Haaland do outro.

Em uma entrevista recente, Haaland comentou sobre as comparações que recebe com Lewandowski e também deu seu ponto de vista referente à disputa com o atacante do Bayern de Munique pela Chuteira de Ouro. "Cada vez que marco um gol, acho que estou mais perto de alcançá-lo, mas ele marca três gols como nada. O que ele faz é uma loucura", disse o jovem norueguês.

Ainda no assunto, o atacante do Borussia Dortmund deixou claro que prefere seguir o princípio de que pode aprender com o polonês, do que alimentar uma possível rivalidade e concorrência. "Posso aprender muito sobre o Robert. Ele é extremamente bom tecnicamente e em fase de desenvolvimento. A combinação dele com os outros jogadores é impressionante. Eles sempre sabem onde ele está e ele sempre consegue estar lá para finalizar os ataques", finalizou.

O holandês Marco van Basten, reconhecido como um dos grandes atacantes de todos os tempos, está agora profundamente impressionado com Haaland. E até o vê na frente de Lewandowski. "Acho que ele pode fazer muito mais do que pensamos agora", disse o três vezes vencedor da Bola de Ouro da revista franxcesa France Football. "Também vejo como ele faz um passe ou uma bela dobradinha ou simplesmente encontra uma lacuna. Ele é muito sensível às vezes. Ele realmente é um menino muito especial".

Em uma comparação feita em jogos de competições europeias, a disputa é acirrada. Enquanto o atacante do Bayern de Munique tem 31 gols, Haaland está próximo com 27. Van Basten chega até a colocar o norueguês à frente do polonês na sua preferência. "Acho que ele está melhor. Nesta idade, ele já é tão dominante. Estou convencido de que pode jogar um futebol realmente bom", completou.