Duelo entre Botafogo e Flamengo confronta times com metas opostas no Brasileirão

Botafogo e Flamengo vão disputar a partir das 19 horas deste sábado, no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o último clássico entre os clubes no ano, em um momento decisivo para os dois times na temporada. Os flamenguistas buscam continuar na briga pelo título, enquanto que os botafoguenses querem se afastar da zona de rebaixamento.

Para o Flamengo, qualquer resultado que não seja a vitória pode enterrar a última chance de ser campeão em 2018. A equipe do técnico Dorival Junior tem 60 pontos no Brasileirão, seis a menos do que o Palmeiras, que tem a seu favor a contagem regressiva para o fim do torneio.

O Flamengo fracassou nas competições de mata-mata em 2018. Ainda com o técnico Mauricio Barbieri, o time carioca caiu para o Cruzeiro, nas oitavas de final da Copa Libertadores, e para o Corinthians, na semifinal da Copa do Brasil. Já no Campeonato Carioca, em semifinal disputada em jogo único, os flamenguistas, dirigidos por Paulo César Carpegiani, perderam para o Botafogo por 1 a 0, apesar de terem a vantagem do empate no confronto.

Para o clássico deste sábado, Dorival Junior vai ter força máxima em campo. O problema pode aparecer na rodada seguinte, contra o Santos, porque a lista de pendurados é grande e inclui seis titulares: Lucas Paquetá, Renê, Willian Arão, Pará, Éverton Ribeiro, Vitinho, Piris da Motta, Diego Alves (afastado por indisciplina), Rodinei e Geuvânio.

O Botafogo até conquistou o Campeonato Carioca - bateu o Vasco na final, nos pênaltis -, mas não repetiu o sucesso na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana, das quais sofreu eliminações nas fases preliminares. Zé Ricardo é o quarto técnico do clube no ano, depois das passagens de Felipe "Tigrão" Conceição, Alberto Valentim e Marcos Paquetá.

A turbulência refletiu dentro de campo no Brasileirão. Com Valentim no comando, o Botafogo até teve uma fase estável na competição, mas o técnico deixou o clube para treinar o Pyramids, do Egito. Paquetá durou apenas cinco jogos antes de ser demitido, mas a troca por Zé Ricardo não impediu que a briga botafoguense fosse contra o rebaixamento.

Os retornos de Gatito Fernández, titular, e Jefferson, que vai voltar a ser relacionado 19 rodadas depois de sofrer uma trauma no tórax, resolveram a deficiência do Botafogo no gol, já que Saulo teve atuações irregulares. Para o clássico, o volante Jean, machucado, será desfalque, enquanto que Kieza ainda é dúvida, depois de passar por tratamento de tendinite no tendão de Aquiles. Herói da vitória botafoguense contra o Flamengo no Campeonato Carioca, o atacante Luiz Fernando vai voltar depois de cumprir suspensão, mesmo caso do zagueiro Marcelo Benevenuto, reserva da equipe.