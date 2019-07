Duelo entre Fluminense e São Paulo tem rivalidade de meias 'raros'

O duelo entre Fluminense e São Paulo terá dois jogadores de meio de campo com características cada vez mais raras no futebol brasileiro. Paulo Henrique Ganso será o responsável pela armação das jogadas do time carioca, enquanto Hernanes tem a missão de organizar o setor da equipe paulista. O confronto será realizado neste sábado, às 19h, no Maracanã, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Ganso reencontrará pela primeira vez o São Paulo desde que deixou o Morumbi. Ele defendeu a equipe entre 2012 e 2016, atuou em 214 jogos e marcou 24 gols até ser vendido ao Sevilla, da Espanha. Neste ano, o meia retornou ao Brasil para defender o Fluminense.

Um ano depois da saída de Ganso, o São Paulo teve a volta de Hernanes. Em julho de 2017, ele foi emprestado ao time tricolor pelo Hebei Fortune, da China. O jogador teve de retornar ao clube chinês no fim do mesmo ano, mas foi comprado pelo Tricolor em dezembro de 2018.

Bicampeão brasileiro em 2007 e 2008 e decisivo para livrar o São Paulo do risco de rebaixamento em 2017, Hernanes ainda não conseguiu repetir as boas atuações que teve nas duas primeiras passagens pelo Morumbi. O meia sofreu com problemas físicos no primeiro semestre, mas diz estar em forma após a parada dos torneios por causa da Copa América.

Aos 34 anos, Hernanes acumula 24 jogos e quatro gols marcados nesta temporada. Cinco anos mais novo, Ganso atuou em 22 partidas pelo Fluminense e balançou as redes adversárias quatro vezes.

Nenê é outro meia que poderia reencontrar o São Paulo, mas ele não poderá enfrentar a ex-equipe por causa de um acordo da rescisão. O Fluminense descartou a possibilidade de pagar multa para contar com o meia.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X SÃO PAULO

FLUMINENSE: Muriel; Gilberto, Yuri, Nino e Caio Henrique; Allan, Daniel e Ganso, Marcos Paulo, Yony e Pedro. Técnico: Fernando Diniz.

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Hernanes; Antony, Alexandre Pato e Raniel. Técnico: Cuca.

ÁRBITRO: Anderson Daronco.

LOCAL: Maracanã, no Rio de Janeiro.

DATA: 27/7/19 - 19h

NA TV: Premiere.